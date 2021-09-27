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Рафик Загрутдинов рассказал о строительстве многофункционального центра в Северном Бутове

Василий Плиткин

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Рафик Загрутдинов рассказал о строительстве многофункционального центра в Северном Бутове
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Грина, вл1к3Карта всех событий

Завершить строительство многофункционального культурно-досугового центра в Северном Бутове планируется в 2023 году. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— В настоящее время завершена разработка проектно-сметной документации по объекту, — сообщил Загрутдинов.

Двухэтажный комплекс расположится на улице Грина на участке площадью 0,66 гектара. В культурно-досуговом центре будут предусмотрены концертный зал на 300 посадочных мест, зал хореографии, музыкальный класс, студия раннего развития детей, студия живописи и графики, а также студия декоративно-прикладного творчества.

Центр будет включать в себя детскую игровую зону и площадки для активного отдыха и проведения общественных мероприятий.

25 сентября в Северном Бутове началось переселение по программе реновации. Первыми в новое здание переедут почти 200 семей. На первом этаже дома уже начал работу центр информирования, специалисты которого при необходимости помогут участникам программы реновации.

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