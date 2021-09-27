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Зоя Зелинская назвала главных претендентов на пост Александра Ширвиндта в Театре сатиры

Виктория Сикерина

Рафаэль Залян

Общество
Зоя Зелинская назвала главных претендентов на пост Александра Ширвиндта в Театре сатиры
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Народная артистка России Зоя Зелинская прокомментировала уход Александра Ширвиндта с должности художественного руководителя Театра сатиры. В беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» актриса заявила, что это решение — самая большая и серьезная проблема для самого театра, труппы и даже зрителя.

— Уход руководителя особенного такого — самая большая проблема для театра, труппы и даже для зрителя. Не представляю, кто его может заменить, — отметила Зоя Зелинская.

Однако она добавила, что Дмитрий Астрахан и Антон Яковлев — главные претенденты на вакантную должность.

— Правда, там есть сын Юрия Яковлева — Антон Яковлев, режиссер-постановщик. Он делал постановку «Леса» Островского, и всем очень понравилось. Дмитрий Астрахан — еще один претендент. Но это тяжелая ниша, я желаю Александру Анатольевичу здоровья, — заключила народная артистка.

В понедельник, 27 сентября, стало известно, что Александр Ширвиндт покинул Театр сатиры в Москве. Он уже подал соответствующее заявление в Департамент культуры столицы.

Также театральный режиссер и педагог Евгений Славутин в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» заявил, что Александр Ширвиндт превратил Театр сатиры в территорию, где столкнулись вечности — классика и современность. Мало кто осмеливался на такие эксперименты.

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