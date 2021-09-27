Мужчину, посадившего за руль двухлетнюю дочь, привлекли к административной ответственности

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Столичная полиция установила личность мужчины, который посадил за руль автомобиля свою малолетнюю дочь. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщила пресс-служба столичной ГИБДД.

— Водитель установлен и привлечен к административной ответственности в соответствии с частью 3 статьи 12.23 КоАП РФ («Нарушение правил перевозки людей»). Мужчина, допустивший правонарушение, признал свою вину, — говорится в сообщении.

Санкция указанной статьи предусматривает штраф в размере трех тысяч рублей.

Инцидент, о котором идет речь, произошел утром 27 сентября на улице Косыгина. Водитель посадил за руль автомобиля маленького ребенка.

Видео правонарушения появилось в Сети. На нем видно, как маленькая девочка сидит на руках у водителя иномарки Volkswagen.

Видео: LIFE

По данным издания LIFE, иномарка принадлежит 39-летнему мужчине. Он взял свою дочь на руки, пока машина стояла в пробке, потому что ребенок капризничал в детском кресле.

По предварительным данным, ребенку всего 2,5 года.

Похожий случай произошел минувшим летом. В Сети появился видеоролик, на котором запечатлено, как водитель столичного такси, находясь за рулем автомобиля, посадил себе на колени ребенка. Позже таксиста привлекли к административной ответственности и наложили штраф в размере трех тысяч рублей.