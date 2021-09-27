Разработчики приостановили разработку детской версии Instagram

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В Facebook приостановили разработку детской версии Instagram из-за критики правозащитников. Обновленная версия приложения должна была позволить присоединиться в социальной сети детям до десяти лет. Об этом сообщает The Independent.

Руководитель Instagram Адам Моссери подтвердил приостановку разработки. На сегодняшний день разработчики хотят уделить больше внимания версии для подростков от 10 до 12 лет. Уточняется, что, согласно политике компании, соцсетью не могут пользоваться дети младше 13 лет, сообщает издание.

Разработка Instagram Kids была раскритикована американскими правозащитниками. Они утверждали, что разработчики не готовы взять на себя необходимые обязательства по защите детей в Сети.

«ВМ» писала мнение детского психолога о создании приложения Instagram Kids.

На прошлой неделе компании Twitter, Facebook и WhatsApp обжаловали штрафы за отказ локализовать данные российских пользователей. По данному постановлению на социальные сети наложили административные штрафы. Их размер в общей сложности составил 36 миллионов рублей.