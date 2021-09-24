Twitter, Facebook и Whatsapp обжаловали штрафы на 36 миллионов рублей

Компании Twitter, Facebook и Whatsapp обжаловали штрафы за отказ локализовать данные российских пользователей. Об этом в пятницу, 24 сентября, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Таганского районного суда г. Москвы.
— Твиттер (Twitter),Фэйсбук (Facebook) и Вотсапп (Whatsapp) обжаловали постановления мирового судьи Таганского района, — заключил пресс-секретарь
По данному постановлению, на социальные сети наложили административные штрафы. Их размер в общей сложности составил 36 миллионов рублей.
В начале сентября, за неудаление запрещенного контента Таганский суд оштрафовал Twitter и Facebook на пять и 21 миллиона рублей соответственно.
При этом в конце августа столичный суд наложил штраф на Whatsapp за отказ локализовать в РФ персональные данные пользователей. Его сумма составила четыре миллиона рублей.
В среду, 22 сентября, Роскомнадзор начал формировать реестр социальных сетей в Российской Федерации. В список уже вошли Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, «ВКонтакте» и многие другие.
В ведомстве отметили, что с 1 февраля текущего года в силу вступил закон о самоконтроле социальных сетей. В соответствии с ним платформы обязаны самостоятельно блокировать запрещенную информацию.