Вакцину одновременно против COVID-19 и гриппа могут создать в «Институте стволовых клеток человека»

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«Институт стволовых клеток человека» планирует создать комбинированную вакцину против гриппа и коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 27 сентября, рассказал председатель совета директоров учреждения Артур Исаев.

Он отметил, что такой вариант возможен благодаря наличию гриппозной вакцины и доклинических данных по препарату от коронавируса.

— Мы рассматриваем эту возможность, поскольку у нас есть уже данные по гриппозной вакцине на основе нашего носителя и по коронавирусной — доклинические данные. Мы сейчас рассматриваем, какой объем клинических исследований нам нужно проводить по совмещению вакцин, — цитирует ТАСС слова Артура Исаева.

Ранее он сообщил, что массовое производство новой вакцины против коронавирусной инфекции «Бетувакс-Ков-2» может начаться в первой половине следующего года.

В понедельник, 27 сентября, Министерство здравоохранения России выдало разрешение на старт клинических исследований нового российского препарата для вакцинации от коронавирусной инфекции.

Испытания будут проводить специалисты Санкт-Петербургского НИИ гриппа имени Смородинцева, компании «Медицинский центр «Экобезопасность» и «Центра профессиональной медицины» в Перми.