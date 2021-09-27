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Производство вакцины против COVID-19 «Бетувакс-Ков-2» может стартовать в 2022 году

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Производство вакцины против COVID-19 «Бетувакс-Ков-2» может стартовать в 2022 году
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Массовое производство новой вакцины против коронавирусной инфекции «Бетувакс-Ков-2» может начаться в первой половине следующего года. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщил председатель совета директоров «Института стволовых клеток человека» Артур Исаев.

— Я надеюсь, что именно в следующем году все начнется. Я рассчитываю, что в первой половине года, — цитирует его слова ТАСС.

Ранее в государственном реестре появилась информация, что Министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на старт клинических исследований нового российского препарата для вакцинации от коронавирусной инфекции.

Необходимый комплекс испытаний специалисты проведут в Санкт-Петербургском НИИ гриппа имени Смородинцева, компании «Медицинский центр «Экобезопасность» и в «Центре профессиональной медицины» в Перми.

Также в понедельник, 27 сентября, итальянские власти пообещали рассмотреть возможность включения «Спутника V» в систему ковид-сертификатов. Такое предложение пообещал рассмотреть председатель совета министров Италии Марио Драги.

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