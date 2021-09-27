Зенитные фонари отремонтируют в столичном электродепо «Северное»

Фото: Пресс-служба «Мосинжпроекта»

Россия, Москва, Краснопрудная улица, 9А Карта всех событий

Столичные власти одобрили проект ремонта зенитных фонарей в электродепо «Северное». Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, будет заменено остекление зенитных фонарей на площади более 1,6 тысячи квадратных метров.

— Зенитный фонарь — это сооружение, состоящее из жесткого каркаса и светопрозрачного заполнения, предназначенное для естественного освещения и вентиляции внутренних помещений. Техническое состояние соответствующих конструкций в электродепо «Северное» — работоспособное, но, несмотря на это, остекление требует замены. Так, будут выполнены работы по установке аналогов в ПВХ-профилях с двухкамерным заполнением из закаленного стекла, — пояснил глава ведомства.

Он добавил, что замена остекления будет вестись в условиях действующего производства.

«Северное» было введено в эксплуатацию 26 апреля 1935 года в составе первой очереди московского метро и является старейшим электродепо подземки.

За последние десять лет в рамках программы развития столичного метрополитена было построено и реконструировано 11 электродепо. Еще два будут построены в 2022–2023 годах. В общей сложности к концу 2023 года подвижной состав метрополитена будут обслуживать 23 электродепо, пишет агентство городских новостей «Москва».

Всего за десять лет — с 2011 по 2021 год — в столице планируют построить 100 станций метро и Московского центрального кольца (МЦК), рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.