Контроль за соблюдением масочного режима усилят в магазинах и кафе Москвы

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В столице усилят контроль за соблюдением противоковидных мер в местах общепита и магазинах. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщил глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

По его словам, контроль за соблюдением масочного режима ведется с прошлого года и до сих пор не останавливался. Предприятия торговли и общественного питания регулярно проверяют мобильные группы.

— На неделе ряд крупных торговых центров уже получили предостережение. И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись еще более интенсивно, — цитирует Немерюка агентство городских новостей «Москва».

Руководитель ведомства отметил, что за нарушение мер профилактики коронавируса предусматривают штраф до миллиона рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Так, накануне нарушения мер против распространения коронавируса выявили в торговом центре «Метрополис», из-за чего ему грозит закрытие на три месяца. В ходе рейда с проверкой специалисты установили, что большинство посетителей центра находились без средств индивидуальной защиты.