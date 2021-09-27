Задержан третий парашютист, спрыгнувший с высотки на Ленинском проспекте в Москве

Фото: пресс-служба УВД по ЮЗАО

Россия, Москва, Ленинский проспект, 111к1 Карта всех событий

Столичная полиция задержала еще одного парашютиста, который совершил прыжок с высотки на юго-западе столицы. Об этом в понедельник, 27 сентября, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По словам представителя ведомства, пятеро мужчин пробрались через закрытый паркинг в жилой дом на Ленинском проспекте. Они забрались на крышу, откуда и совершили прыжок с парашютом. Сразу после приземления на газон они скрылись.

— В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали двоих мужчин — 33-летнего москвича и 29-летнего приезжего, — рассказал Васенин, добавив, что позже был задержан еще один нарушитель — 40-летний москвич.

В ходе допроса мужчины признали свою вину, отметив, что не думали, что их действия могут послужить плохим примером и привести к трагическим последствиям.

Видео: пресс-служба УВД по ЮЗАО

В отношении задержанных составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Полиция продолжает розыск еще двух парашютистов-нарушителей.

В пятницу, 24 сентября, суд арестовал на 11 суток 33-летнего москвича и 29-летнего приезжего. Парашютистов признали виновными в мелком хулиганстве.

Согласно статистике МВД, в результате преступлений на территории России за восемь месяцев 2021 года погибли почти 16 тысяч человек и еще свыше 22 тысяч пострадали. Всего за указанный период в стране совершено более 1,3 миллиона преступлений, что на 0,8 процента меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.