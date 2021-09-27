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Привитых «Спутником V» граждан могут перестать пускать на территорию США

Виктория Сикерина

В мире
Привитых «Спутником V» граждан могут перестать пускать на территорию США
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Американские власти планируют не пускать на территорию США иностранцев, которые сделали прививку против коронавируса препаратом «Спутник V». Об этом в понедельник, 27 сентября, написали в газете The Washington Post.

По данной информации, новые требования не допускают въезд на территорию Америки лиц, которые привились неодобренными местными властями или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцинами.

Из-за того, что российский «Спутник V» еще не одобрили в ВОЗ, возможно ограничение на посещение США привитых им граждан.

В издании The Washington Post добавили, что такое ограничение отразится на тысячах жителей России. По данным газеты, около 300 тысяч россиян в 2019 году посетили Штаты.

— Это большая проблема для российских путешественников и для людей в других странах, которые вакцинировались «Спутником V», — цитирует ТАСС слова профессора Джудит Твигг.

Также в понедельник, 27 сентября, итальянские власти пообещали рассмотреть возможность включения «Спутника V» в систему ковид-сертификатов. Председатель совета министров Италии Марио Драги пообещал рассмотреть такое предложение.

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