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ВОЗ посетит РФ с инспекцией после получения полных данных о «Спутнике V»

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
В мире
ВОЗ посетит РФ с инспекцией после получения полных данных о «Спутнике V»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Инспекционный визит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Россию случится лишь после получения дополнительной информации о «Спутнике V». Перед специалистами в настоящий момент стоит вопрос включения данного препарата в перечень рекомендованных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 27 сентября, рассказали в пресс-службе ВОЗ.

— Инспекция в отношении вакцины «Спутника V» в России будет запланирована, как только мы получим и рассмотрим дальнейшие документы и информацию, которую все еще ожидаем от заявителя, — передает ТАСС сообщение организации.

Ранее появилась информация, что американские власти планируют не пускать на территорию США иностранцев, которые сделали прививку против коронавируса препаратом «Спутник V».

Такое решение возможно потому, что российский «Спутник V» еще не одобрили в ВОЗ.

Однако в понедельник, 27 сентября, власти Италии пообещали рассмотреть возможность включения «Спутника V» в систему ковид-сертификатов. Председатель совета министров Италии Марио Драги пообещал рассмотреть такое предложение.

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