Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Арестован третий парашютист, спрыгнувший с высотки на Ленинском проспекте в Москве

Анастасия Колоскова

Происшествия
Арестован третий парашютист, спрыгнувший с высотки на Ленинском проспекте в Москве
Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Суд арестовал третьего из мужчин, которые спланировали на парашютах с многоэтажного дома в Обручевском районе столицы. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщили в пресс-службе Гагаринского суда.

По сообщению суда, гражданина Ханова признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей мелкое хулиганство. В качестве наказания суд избрал ему арест на 11 суток.

Об задержании парашютиста 27 сентября рассказал начальник УИиОС ГУ МВД России по столице, полковник внутренней службы Владимир Васенин. По его словам, пятеро мужчин пробрались через закрытый паркинг в жилой дом на Ленинском проспекте. Они забрались на крышу, откуда и совершили прыжок с парашютом. Сразу после приземления на газон они скрылись.

Видео: пресс-служба УВД по ЮЗАО

24 сентября Гагаринский суд арестовал двух компаньонов Ханова — Дербенева и Свитнева. Мужчины получили аналогичное наказание.

В четверг, 23 сентября, парашютистов заметили на Ленинском проспекте. Кадры прыжков позже появились в Сети.

Читайте также:
Судыарестпарашюты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Старые иномарки: цены притормозят

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Зачем комсомол распустился

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Интересы детей важнее всего

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стрельба в Перми: не кормите подонков славой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше продрогшее бабье лето

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Все мнения
О проекте