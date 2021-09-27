«Уроки цифры» проведут для более 450 тысяч школьников Подмосковья

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Проект «Уроки цифры» охватит более 450 тысяч ребят школьного возраста в Московской области, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Специалисты будут проводить занятия для школьников до 10 октября. Главные темы уроков — искусственный интеллект и машинное обучение.

Как отмечают организаторы, подобный проект предоставляет возможность ребятам получить новые знания о постоянно развивающемся цифровом пространстве. Уроки адаптированы под различные возрастные группы, чтобы всем школьникам было не скучно на занятиях.

22 сентября Сергей Собянин открыл новыйдетский технопарк «Московский транспорт». Ребята могут посетить различные тематические уроки. На базе технопарка расположены четыре лаборатории и IT-класс.