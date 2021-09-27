Бросившего в Эмманюэля Макрона яйцо мужчину взяли под стражу
Бросившего яйцо в президента Франции Эмманюэля Макрона мужчину заключили под стражу. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщили местные СМИ.
Отмечается, что злоумышленнику вменяют статью «Насилие в отношение лица, наделенного государственной властью», передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что в государственного лидера неизвестный мужчина бросил предмет, похожий на яйцо. Охрана не смогла вовремя отреагировать и воспрепятствовать такой атаке.
В настоящий момент Эмманюэль Макрон находится в Леоне — он приехал для того, чтобы посетить выставку Eurexpo.
В четверг, 23 сентября, представитель французского министерства иностранных дел рассказал, что ведомство планирует продолжить «честный и требовательный диалог» с Россией. Такая мера необходима, в частности, для защиты интересов Европы.
В среду, 22 сентября, президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию, которая сложилась в результате разрыва между Францией и Австралией контракта по созданию подводных лодок.
Лидеры государств переговоры политиков проходили в формате телефонного разговора.