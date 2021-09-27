Бросившего в Эмманюэля Макрона яйцо мужчину взяли под стражу

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Бросившего яйцо в президента Франции Эмманюэля Макрона мужчину заключили под стражу. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщили местные СМИ.

Отмечается, что злоумышленнику вменяют статью «Насилие в отношение лица, наделенного государственной властью», передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в государственного лидера неизвестный мужчина бросил предмет, похожий на яйцо. Охрана не смогла вовремя отреагировать и воспрепятствовать такой атаке.

В настоящий момент Эмманюэль Макрон находится в Леоне — он приехал для того, чтобы посетить выставку Eurexpo.

В четверг, 23 сентября, представитель французского министерства иностранных дел рассказал, что ведомство планирует продолжить «честный и требовательный диалог» с Россией. Такая мера необходима, в частности, для защиты интересов Европы.

В среду, 22 сентября, президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию, которая сложилась в результате разрыва между Францией и Австралией контракта по созданию подводных лодок.

Лидеры государств переговоры политиков проходили в формате телефонного разговора.