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Концерт итальянской рок-группы Maneskin состоится в Москве в марте 2022 года

Виктория Сикерина

Общество
Концерт итальянской рок-группы Maneskin состоится в Москве в марте 2022 года
Фото: instagram.com/maneskinofficial

Итальянская рок-группа Maneskin, победившая на Евровидении в 2021 году, в рамках гастрольного тура по Европе приедет с концертом в Москву 9 марта 2022 года. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщили на официальной странице коллектива в Instagram.

Мероприятие состоится на столичной арене Adrenaline Stadium.

Также музыканты посетят и Санкт-Петербург. Здесь концерт пройдет 11 марта.

В конце августа группа Maneskin уже приезжала в Россию с целью визита и встречи с поклонниками. Мероприятие прошло на площадке Плюс Дачи в Парке Горького. Слушатели пообщались с кумирами и задали самые интересные и необычные вопросы.

В процессе беседы ребята признались, что знают несколько примитивных фраз на русском языке. Помимо этого, барабанщик Итан Торкио рассказал, что активно наблюдает за Роскосмосом в социальных сетях. По его словам, еще в детстве его увлекли астрофизика, космос и схожие темы.

Также участники коллектива отметили, что слушают композиции российской группы из Санкт-Петербурга Little Big. Однако выступить на одной сцене они мечтают с Arctic Monkeys и Миком Джаггером.

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