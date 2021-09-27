Внебрачная дочь нашлась у актера Александра Пороховщикова

Фото: Скриншот видео Первого канала

Героиней передачи «Пусть говорят» на Первом канале стала 36-летняя Анна Степанова, которая заявила, что является внебрачной дочерью выдающегося актера Александра Пороховщикова, ушедшего из жизни в 2012 году.

По словам женщины, она сама узнала об этом лишь недавно.

— Чуть больше года мама взяла меня за руку и сказала, что у меня другой папа. После этой информации приходила в себя год, — рассказала она в эфире телепередачи.

Мать Анны призналась, что артист знал о существовании дочери и даже видел ее маленькую, но предпочел не поддерживать общение.

— Саша знал, что у него есть дочь. Я приезжала к нему с ней, но он мне сказал: «Ты знаешь, я недавно женился, поэтому мне эта история неинтересна», — пояснила женщина.

Анна появилась на свет, когда актер еще не был женат, а вот ее мать, напротив, была замужем. Женщина сомневалась, кто именно стал отцом ребенка. Но когда она сравнила детские снимки актера и Анны, убедилась, что дочь родилась от Александра Шалвовича.

Прояснить ситуацию помогла генетическая экспертиза, которая подтвердила родство Анны Степановой и Пороховщикова.

Известно, что у актера не было детей в его официальном браке с Ириной Пороховщиковой.

Чуть более недели назад признанием о существовании внебрачной дочери шокировалародственников и поклонников Наташа Королева. Об этом она рассказала в эфире телеканала НТВ в программе «Секрет на миллион». Певица пожертвовала две свои яйцеклетки другой паре. При этом имя отца ребенка она не назвала.