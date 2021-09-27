Названы даты рождения людей, которым следует опасаться ретроградного Меркурия

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Астролог Алена Никольская рассказала, чего можно ждать от периода с 27 сентября по 18 октября, когда планета Меркурий будет находиться в ретроградной фазе последний раз в 2021 году, и назвала даты рождения тех людей, кому в это время нужно быть предельно осторожными.

По словам эксперта, Меркурий «пятится назад» три раза в год по три недели. Наступивший 27 сентября период станет заключительным в 2021 году.

Никольская отметила, что в это время могут пойти не по плану дела, которые связаны с документами, договоренностями, подписанием договоров купли-продажи и многие другие аспекты, включая сферу общения.

Но есть и положительные моменты. Так, в период ретрофазы могут неожиданно найтись давно потерянные вещи или произойдет встреча с людьми, связь с которыми была потеряна.

— Ретроградный Меркурий позволяет сделать так, как будто мы выходим и заходим обратно в ту же самую дверь, но уже с другим настроением и с другими мыслями, — приводит слова астролога Пятый канал.

Эксперт уточнила, что последний в этом году ретроградный Меркурий находится в знаке Весов, из-за чего на первый план выйдут отношения в браке или партнерстве.

Она перечислила даты рождения людей, имеющих ретроградный Меркурий в натальной карте. Им следует проявить в этот период особую аккуратность.

С 4 по 10 сентября 1950; с 5 по 8 ноября 1954; с 2 по 22 октября 1955; с 14 по 30 сентября 1956; с 22 по 31 октября 1961; с 24 сентября по 15 октября 1962; с 7 по 16 сентября 1963; с 8 по 24 октября 1968; с 17 сентября по 7 октября 1969; с 27 октября по 3 ноября 1974; с 27 сентября по 18 октября 1975; с 9 по 21 сентября 1976; с 14 по 27 октября 1981; с 20 сентября по 11 октября 1982; с 2 по 6 сентября 1983; с 1 по 6 ноября 1987; с 29 сентября по 20 октября 1988; с 12 по 26 сентября 1989; с 19 по 30 октября 1994; с 23 сентября по 14 октября 1995; с 4 по 12 сентября 1996; с 7 по 8 ноября 2000; со 2 по 23 октября 2001; с 15 сентября по 2 октября 2002; с 24 октября по 2 ноября 2007; с 24 сентября 15 октября 2008; с 7 по 18 сентября 2009; с 11 по 25 октября 2014; с 18 сентября по 9 октября 2015; с 28 октября по 3 ноября 2020; с 26 сентября по 18 октября 2021 года.

Никольская порекомендовала вспомнить о событиях с 17 сентября по 9 октября 2015 года, так как они могут повториться с новой силой.