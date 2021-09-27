Глушаков вошел в состав сборной России по футболу на октябрьские матчи

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Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков попал в окончательный состав сборной России по футболу на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщается на сайте РФС.

Последний раз Глушаков выходил на поле в составе сборной в марте 2018 года в товарищеской игре с командой Бразилии (0:3). Всего в состав команды вошли 26 футболистов.

В окончательный список вошли вратари Маринато Гилерме, Матвей Сафонов, Андрей Лунев, Юрий Дюпин, защитники Георгий Джикия, Дмитрий Чистяков, Илья Самошников, Федор Кудряшов, Алексей Сутормин, Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Сергей Терехов , полузащитники Далер Кузяев, Алексей Миранчук, Денис Макаров, Александр Ерохин, Рифат Жемалетдинов, Даниил Фомин, Дмитрий Баринов,Александр Головин, Арсен Захарян, Алексей Ионов, Денис Глушаков,нападающие Гамид Агаларов, Федор Смолов и Антон Заболотный.

Итоговый состав сборной России для подготовки к матчам со Словакией и Словенией!#НашиПарни #WC2022 pic.twitter.com/wYnPg8vP6F — Сборная России (@TeamRussia) September 27, 2021

В расширенный состав российской сборной, который огласили 20 сентября, вошли 34 футболиста, включая нападающего Артема Дзюбу. Позднее футболист отказался от приглашения в команду, сославшись на не лучшую форму.

— Как мы уже говорили неделю назад, в расширенном списке будут изменения. После матчей девятого тура в РПЛ и игр европейских чемпионатов тренерский штаб остановился на 22 полевых игроках. С точки зрения тренировочного процесса это оптимальное количество полевых игроков. Также мы учитывали и регламент УЕФА, который позволяет вносить в заявку на матчи квалификации ЧМ-2022 23 футболистов, — сказал главный тренер национальной сборной Валерий Карпин.

В предстоящих матчах сборная России сыграет с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор). В турнирной таблице группы Н российская сборная с 13 очками занимает второе место.

Карпин оценил решение Дзюбы отказаться от игры за сборную России. Он пояснил, что игрока вызовут в сборную РФ, когда тренерский штаб посчитает, что он сможет помочь команде.