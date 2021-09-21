Карпин оценил решение Дзюбы отказаться от игры за сборную России

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Отказавшийся играть за российскую сборную футболист Артем Дзюба сконцентрируется на матчах «Зенита». Об этом рассказал во вторник, 21 сентября, главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

Он пояснил, что игрока вызовут в сборную РФ, когда тренерский штаб посчитает, что он сможет помочь команде.

— Сегодня у нас состоялся разговор с Артемом. И он сказал, что на данный момент находится в неоптимальной форме и решил сконцентрироваться на матчах «Зенита», — приводит RT слова Карпина.

Российский футболист Артем Дзюба отказался играть за сборную России из-за того, что находится в неподходящей форме. Спортсмен пояснил, что пришел к данному решению после длительных размышлений.

Еще 20 сентября сообщалось, что футболисты Артем Дзюба и Денис Глушаков вернулись в состав сборной России по футболу. Они вошли в заявку на предстоящие отборочные матчи чемпионата мира — 2022, которые состоятся в октябре. При этом Глушаков не вызывался в национальную команду с весны 2018 года.

До этого стало известно, что нападающего «Зенита» Артема Дзюбу не вызовут в состав сборной России на сентябрьские матчи отбора на ЧМ-2022. В четырех турах текущего сезона Российской премьер-лиги у Дзюбы должен был быть только один полный матч.

При этом главный тренер национальной команды Валерий Карпин не исключал возвращения Дзюбы в сборную России. Он отметил, что футболист сказал ему, что хочет играть за национальную команду.