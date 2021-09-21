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Карпин оценил решение Дзюбы отказаться от игры за сборную России

Анастасия Волоснова

Спорт
Карпин оценил решение Дзюбы отказаться от игры за сборную России
Фото: vk/teamrussia

Отказавшийся играть за российскую сборную футболист Артем Дзюба сконцентрируется на матчах «Зенита». Об этом рассказал во вторник, 21 сентября, главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

Он пояснил, что игрока вызовут в сборную РФ, когда тренерский штаб посчитает, что он сможет помочь команде.

— Сегодня у нас состоялся разговор с Артемом. И он сказал, что на данный момент находится в неоптимальной форме и решил сконцентрироваться на матчах «Зенита», — приводит RT слова Карпина.

Российский футболист Артем Дзюба отказался играть за сборную России из-за того, что находится в неподходящей форме. Спортсмен пояснил, что пришел к данному решению после длительных размышлений.

Еще 20 сентября сообщалось, что футболисты Артем Дзюба и Денис Глушаков вернулись в состав сборной России по футболу. Они вошли в заявку на предстоящие отборочные матчи чемпионата мира — 2022, которые состоятся в октябре. При этом Глушаков не вызывался в национальную команду с весны 2018 года.

До этого стало известно, что нападающего «Зенита» Артема Дзюбу не вызовут в состав сборной России на сентябрьские матчи отбора на ЧМ-2022. В четырех турах текущего сезона Российской премьер-лиги у Дзюбы должен был быть только один полный матч.

При этом главный тренер национальной команды Валерий Карпин не исключал возвращения Дзюбы в сборную России. Он отметил, что футболист сказал ему, что хочет играть за национальную команду.

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