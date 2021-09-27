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Российский турист утонул в Абхазии

Юлия Курганова

Происшествия
Российский турист утонул в Абхазии
Фото: Pexels

Российский турист утонул в Абхазии во время купания в море в Новом Афоне. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщается на сайте МЧС республики.

— Житель Курска Белозеров Сергей Анатольевич, 1981 года рождения, утонул, купаясь в море в Новом Афоне, — сказано в сообщении ведомства.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

17 сентября девять участников РГО пропали во время экспедиции под Томском. Коллектив перестал выходить на связь. Группа отправилась в экспедицию по Томской области и Красноярскому краю по Тунгусской тропе. Их цель — понять причины переноса Кетского острога, откуда начиналось освоение сибирских земель.

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