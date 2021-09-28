«Красавица»: Ирина Пегова запечатлелась в халате после бани

Фото: instagram.com/pegovairina

Актриса Ирина Пегова сообщила фанатам об еще одной своей страсти — бане. В своем микроблоге в Instagram она поделилась фото после парной, на которых предстала в махровом халате.

— Баня — это выход из многих ситуаций. В случае чего: «Я в бане, и вам всем советую!». Так и хочется добавить: «Все в баню, господа!». Плохого не посоветую, — написала под снимками артистка.

Поклонники в комментариях согласились со звездой — после бани и дышится легче, и усталость проходит, и настроение улучшается. Также они засыпали Пегову комплиментами.

«Это точно! Самый лучший рецепт для всех жизненных ситуаций!»; «Релакс!»; «С легким паром! После бани всегда начинается новая чистая жизнь»; «Да! Баня это вещь!»; «Красавица», — написали пользователи.

Пегова восхитила поклонников осенним нарядом. Артистка в черном кружевном платье и красных туфлях примерила красное пальто.