Переехавший в Москву финн назвал особенности русского менталитета

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Советник посольства Финляндии по вопросам культуры Юсси Палмэн, который переехал жить в Москву, сравнил особенности родного менталитета с русским.

Он отметил, что россияне, как и финны, ведут себя при первом знакомстве довольно сдержанно. Иностранец считает, что это не говорит об их холодности — при дальнейшем общении обычно человек раскрывается и становится доброжелательным.

— Люди просто поначалу осторожничают, — высказал свое мнение Палмэн.

Он уверен, что финны и русские — два близких по духу народа. В пример иностранец привел народные песни — в Финляндии любят меланхоличные мелодии, которые присущи и славянской культуре.

Негативной особенностью двух менталитетов финн назвал чрезмерную любовь к алкоголю По мнению Палмэна, россиянам следует перенять у Финляндии опыт социальной помощи зависимым от спиртного — создание госпрограмм поддержки и клиник для лечения алкоголизма, передает издание «Лента».

Житель Индии перечислил семь главных качеств русских женщин. Он пять лет прожил в Москве, и у него жена из России. Индиец считает, что все русские женщины «неосознанно красивы» и очень сильны.