Около 220 тысяч победителей программы «Миллион призов» активировали выигрышные коды

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Около 220 тысяч москвичей, оказавшихся в числе победителей акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов», уже активировали свои коды. Большинство из них активно меняют баллы на промокоды у компаний-партнеров. Об этом сообщили в пресс-службе Московской торгово-промышленной палаты.

Всего победителями акции стали 250 тысяч человек. С 18 по 20 сентября организаторы конкурса разыграли между участниками электронного голосования 21 квартиру, 100 легковых автомобилей и 250 тысяч призов в виде призовых баллов (один балл равен одному рублю).

В настоящее время активировано 20 из 21 кода горожан, выигравших квартиры, а также 93 из 100 кодов выигрыша автомобилей. Активировать код можно до 30 сентября, после чего коды аннулируют.

Активировавших код победителей, которым досталась квартира, пригласят 4 октября в 16:00 на встречу с организаторами акции, где им расскажут порядок передачи приза.

— Квартиры победителям будут предоставляться застройщиками — партнерами акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов». Все квартиры находятся в Москве и являются однокомнатными. Недвижимость будет передаваться безвозмездно путем заключения договора дарения. Важно помнить: москвичам необходимо остерегаться мошенников и действовать исключительно согласно инструкциям на официальном сайте программы, — рассказал председатель Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

С15 октября победителям начнут выдавать выигранные автомобили. С ними свяжутся заранее и пригласят их в автоцентр для получения приза.

Тем, кому достались призовые баллы номиналом от 10 до 100 тысяч (один балл равен одному рублю), могут до 31 декабря обменять их на промокоды у партнеров и потратить до 1 апреля 2022 года, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого ресторатор, совладелец холдинга Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук рассказал, как программа «Миллион призов» помогла бизнесу.

Электронное голосование проходило в Москве с 17 по 19 сентября. Жители столицы голосовали за кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва, Мосгордумы — в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.