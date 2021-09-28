Врач объяснила, как правильно определить уровень витамина D в организме

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

При возникновении дефицита или переизбытка витамина D в организме, необходимо сдать анализ на уровень содержания вещества в крови. Об этом «Вечерней Москве» сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

— Забор крови для выявления проблемы осуществляется из вены. Сначала специалисты рассматривают уровень общего витамина D в сыворотке крови Анализ проводится натощак. Название у этого исследование звучит следующим образом –25-OH витамин D, — уточнила собеседница «ВМ».

Результаты исследования готовятся на протяжении нескольких дней. Если обнаружена проблема, назначается курс лечения, после чего пациенту рекомендуется пройти повторное исследование.

Эксперт напомнила, что прием витаминного комплекса должен назначать и контролировать врач, чрезмерное употребление биологически активного вещества может привести к непредсказуемым последствиям.

По словам диетолога, недостаточное количество витамина D в организме может стать причиной развития остеомаляции, депрессии и снижения иммунного ответа на вирусные инфекции. В особой группе риска находятся те россияне, которые проживают в регионах с наименьшим количеством солнечных дней.