Врач-терапевт объяснил, как правильно носить маски

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Врач-терапевт Виктор Лишин заявил, что масочный режим необходимо сохранить на ближайшие месяцы. Кроме того, он отметил, что многие неправильно носят маски, а это приводит к большим проблемам.

— Не все носят маски правильно, некоторые носят одну и ту же маску по несколько недель, скручивают и кладут ее в карман, — отметил он в комментарии РИАМО.

Также, по словам врача, важно, чтобы средства индивидуальной защиты были выполнены из качественных материалов и продавались по доступным для населения ценам.

Кроме того, Лишин советует не забывать о социальной дистанции. Он уточнил, что патоген распространяется на два метра от человека, а при чихании — на пять метров.

Медик добавил, что в прошлую волну коронавирусной инфекции не все ответственно подходили к соблюдению ограничительных мер, поэтому необходимо продолжать активную просветительскую работу в этом направлении.

27 сентября столичные власти заявили, что усиливают контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и других общественных местах. За несоблюдение ограничительных мер предусмотрены штрафные санкции.