Эксперт рассказал, вырастет ли стоимость бензина после увеличения цен на нефть

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Рекордное подорожание нефти марки Brent не приведет к росту стоимости бензина. Такое мнение в комментарии «360» выразил вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев.

По словам эксперта, вопрос разгона цены черного золота и мировых валют не является экономическим, он лежит в политической плоскости. На сегодняшний день сложно сказать, кто именно стоит за этим.

Гусев отметил, что рост цен на нефть не имеет ничего общего с объективной экономической ситуацией в мире. Он также отметил, что в России имеются все необходимые механизмы, которые смогут защитить потребителей от роста цен на бензин.

Утром 28 сентября стоимость нефти эталонной марки Brent впервые за три года превысила 80 долларов за баррель. По мнению экспертов, это связано с повышением спроса на черное золото после пандемии коронавируса. Кроме того, цена газа в Европе впервые в истории превысила порог в 1000 долларов за 1000 кубометров.

В ближайшее время стоимость газа в Европе может приблизиться к 1200 долларам за тысячу кубов. Для Европы эти значения крайне невыгодны, однако российский бюджет в таком случае значительно пополнится. Об этом «Вечерней Москве» рассказал экономист Вячеслав Зайченко, комментируя новость о значительном подъеме цен на газ в Европе.