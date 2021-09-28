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В Кремле сожалеют об уходе Александра Ширвиндта с поста худрука Театра сатиры

Илья Ашуров

Общество
В Кремле сожалеют об уходе Александра Ширвиндта с поста худрука Театра сатиры
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с сожалением относятся к уходу режиссера Александра Ширвиндта с поста художественного руководителя Театра сатиры.

— Ширвиндт много-много лет этот театр возглавлял, понятно, что он устал. Мы все желаем ему искренне здоровья, счастья, и, конечно, его авторитет всегда будет жить в этом театре, — цитирует Пескова РИА Новости.

В понедельник, 27 сентября, российский режиссер и сценарист Александр Ширвиндт сообщил, что покидает пост художественного руководителя Театра сатиры. Несмотря на это, он изъявил желание продолжить сотрудничество с театром в качестве актера.

В разговоре с «Вечерней Москвой» народная артистка России Зоя Зелинская заявила, что уход Ширвиндта с должности руководителя Московского академического Театра сатиры связан с его болезнью. Она также отметила, что много лет проработала с режиссером, найти замену ему будет очень тяжело.

Александр Ширвиндт является народным артистом РСФСР и кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством. Он возглавлял театр с 2000 года — с того момента, когда предыдущий худрук Валентин Плучек покинул свой пост по состоянию здоровья.

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