Володин рассказал, какие нововведения ждут россиян в октябре

Фото: Пресс-служба Госдумы

С 1 октября в России вступит в силу ряд новых законов. О них рассказал спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Бесплатные прививки

С начала октября граждане России смогут делать прививки, включенные в национальный календарь вакцинации, не только в государственных медицинских учреждениях, но и в частных клиниках.

— Новая норма даст гражданам возможность вакцинироваться в привычном и удобном месте, у специалиста, которому они доверяют, — прокомментировал закон спикер Госдумы.

Повышение зарплат сотрудников силовых органов

Еще одно вступающее в силу нововведение — повышение зарплат военнослужащих и правоохранителей. С 1 октября их оклад увеличится на 3,7 процента.

Бесплатный доступ к ТВ-каналам в интернете

Россияне смогут получить доступ в интернете к каналам, входящим в пакеты первого и второго мультиплексов. Осуществление этого нововведения проконтролирует Роскомнадзор, который установит специальные требования к программному обеспечению.

Выплаты на карту «Мир»

С октября граждане, которым положено пособие на первого и второго ребенка до трех лет, будут получать его только на карту «Мир». Указанное пособие положено семьям, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года, а также семьям, где доход одного члена семьи не превышает двукратной величины прожиточного минимума в регионе.

Полномочия Роскомнадзора

В качестве меры борьбы с серыми сим-картами с октября вводится обязательство для операторов сотовой связи, которые будут предоставлять данные об абонентах по запросу Роскомнадзора. Среди этих данных может быть информация о юрлицах и ИП, о факте передачи текстовых сообщений и голоса.

Финансовая грамотность инвесторов

Неквалифицированных инвесторов начнут тестировать перед сделками со сложными финансовыми инструментами. Данная мера поможет людям снизить финансовые риски. Тесты будут бесплатными и с неограниченным количеством пересдач.

— После падения доходности по депозитам на фондовый рынок пришло большое количество неопытных людей. К октябрю число розничных инвесторов превысит 14 миллионов человек. Растет и число пострадавших от непродуманных вложений, — написал Володин.

Институт типовой проектной документации

С октября проектная документация, которая получила положительное заключение от органов Госэкспертизы, будет признаваться типовой. Сведения о ней поместят в единый государственный реестр.

Изменения в госрегистрации недвижимости

Россияне смогут с 28 октября подавать документы на госрегистрацию прав на недвижимость через нотариуса. Заявления в цифровом формате будут проходить регистрацию в течение трех рабочих дней, в бумажном — пяти, а при подаче через центры госуслуг — семи дней.

28 сентября правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект, запрещающий водителям с судимостью работать таксистами.