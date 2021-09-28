Автора хита «I believe I can fly» признали виновным в торговле людьми

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Рэпера Роберта Сильвестра Келли, выступающего под псевдонимом R. Kelly, признали виновным в рэкете, шантаже и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Музыкант написал хит «I believe I can fly».

Виновным рэпера признал суд присяжных в Нью-Йорке 24 сентября. Судья огласит итоговое решение о наказании 4 мая 2022 года.

Музыканта признали виновным по девяти статьям обвинения, среди которых есть сексуальная эксплуатация детей, похищение, подкуп. Против рэпера выступили 45 свидетелей.

Несколько свидетелей заявили о связях Келли с несовершеннолетними. В частности, одной из жертв указана бывшая жена музыканта, которой было 15 лет на момент заключения брака.

Сам рэпер не признал себя виновным, защита планирует обжаловать заключение, пишет агентство Associated Press.

В России также происходят подобные инциденты. Две десятилетние девочки пропали без вести 6 сентября в городе Киселевске Кемеровской области. По данным регионального МВД, школьницы ушли из дома около 08:00.

Последний раз их видели в магазине с неизвестным мужчиной, который купил им сладости. Продавцы магазина утверждают, что школьницы называли мужчину дядей Витей.

По данным СМИ, Пестерников вышел из тюрьмы два года назад. Он отбывал наказание по статье «Насильственные действия сексуального характера».