Пять автомобилей и скорая помощь столкнулись на Щелковском шоссе в столице

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Щёлковское шоссе Карта всех событий

ДТП с участием пяти автомобилей и машины скорой медицинской помощи произошло на Щелковском шоссе возле жилого дома № 25/15 в Москве. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

В ведомстве уточнили, что авария произошла около развязки с Монтажной улицей.

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные городские службы.

— Заняты три полосы движения в сторону центра, для движения свободна одна полоса, — заключили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Также на Рязановском шоссе в Новой Москве столкнулись грузовой и легковой автомобили. В результате инцидента пострадали люди, находившиеся в легковой машине.

В понедельник, 27 сентября, в пресс-службе московской ГИБДД рассказали, что на минувшей неделе в столице произошло 174 аварии, в которых пострадали 190 человек и еще восемь погибли.

В ведомстве подчеркнули, что наиболее распространенный вид ДТП — наезд на пешеходов. Всего за минувшую неделю зарегистрировано 70 таких случаев. При этом в 22 эпизодах наезд происходил в зоне действия пешеходного перехода.