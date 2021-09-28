Иммунолог назвал главную причину повышения летальности от коронавируса

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Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов назвал причину роста смертельных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По мнению специалиста, многие начинают лечение слишком поздно, когда упущено драгоценное время и болезнь достигла своего пика.

— У нас как: первые три дня коронавирус протекает легко, но человек никак не реагирует. Существует глупая парадигма, что, пока нет температуры 38, лечиться не надо — должен бороться иммунитет, — отметил он в комментарии НСН.

Жемчугов призвал отечественные институты срочно разработать доступные тесты для выявления коронавируса и гриппа на дому, чтобы была возможна ранняя диагностика заболевания. Тест-системы должны быть легкими в использовании и доступными по цене.

Также специалист отметил, что вирус постоянно мутирует и теперь COVID-19 становится опаснее для молодежи, а многие молодые люди пренебрегают вакцинацией. Кроме того, существенно снизился инкубационный период.

28 сентября в России зафиксировали 852 смерти от коронавируса — это новый максимум. Предыдущий антирекорд был установлен четыре дня назад.