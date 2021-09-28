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ДТП с участием самоката произошло в районе Садового кольца в столице

Виктория Сикерина

Происшествия
ДТП с участием самоката произошло в районе Садового кольца в столице
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Зацепский Вал Карта всех событий

Авария с участием самоката случилась на улице Зацепский Вал возле дома № 2 в Москве. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

В ведомстве отметили, что сейчас на месте происшествия работают экстренные городские службы. Также сотрудники выясняют причины и обстоятельства инцидента.

ДТП с участием самоката произошло в районе Садового кольца в столицеФото: Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Транспортное движение из-за ДТП затруднилось на внутренней стороне Садового кольца в направлении развязки с Дубининской улицей.

— Для движения свободны четыре полосы, — заключили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Массовая авария произошла на Щелковском шоссе в столице. Шесть машин столкнулись около развязки с Монтажной улицей. В настоящий момент на месте ДТП работают экстренные службы города.

В понедельник, 27 сентября, в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы рассказали, что за первые восемь месяцев 2021 года количество погибших в ДТП в столице снизилось на девять процентов.

В ведомстве подчеркнули, что всего за январь–август текущего года в авариях на территории Москвы погибло 200 человек. При этом 86 погибших (43 процента) являлись пешеходами.

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