ДТП с участием самоката произошло в районе Садового кольца в столице
Авария с участием самоката случилась на улице Зацепский Вал возле дома № 2 в Москве. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
В ведомстве отметили, что сейчас на месте происшествия работают экстренные городские службы. Также сотрудники выясняют причины и обстоятельства инцидента.
Транспортное движение из-за ДТП затруднилось на внутренней стороне Садового кольца в направлении развязки с Дубининской улицей.
— Для движения свободны четыре полосы, — заключили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Массовая авария произошла на Щелковском шоссе в столице. Шесть машин столкнулись около развязки с Монтажной улицей. В настоящий момент на месте ДТП работают экстренные службы города.
В понедельник, 27 сентября, в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы рассказали, что за первые восемь месяцев 2021 года количество погибших в ДТП в столице снизилось на девять процентов.
В ведомстве подчеркнули, что всего за январь–август текущего года в авариях на территории Москвы погибло 200 человек. При этом 86 погибших (43 процента) являлись пешеходами.