Лунные аффирмации: как эффективно материализовать свои желания

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Аффирмации не просто слова ободрения или эмоциональной поддержки. Они способны полностью изменить отношение к себе и к жизненным обстоятельствам. Аффирмации являются самым совершенным инструментом манифестации. Большинство духовных практик поощряет, если не требует, их применение. Как усилить действие аффирмаций, учитывая фазы Луны, рассказала ясновидящая Кажетта.

Аффирмации (лунные или любые другие) представляют собой фразы или предложения, которые повторяются для воздействия на подсознание. У большинства людей они ассоциируются с позитивом. Однако вы можете практиковать и негативные аффирмации. Те из нас, кто занимается самобичеванием, подвергаются сильному губительному влиянию этих утверждений. А доброе отношение к себе стимулирует чувство спокойствия, самоуважения и уверенности.

Аффирмации непосредственно влияют на тип энергии и обстоятельства, которые мы привлекаем в свою жизнь. Важно, чтобы утверждения были позитивными, добрыми и способствовали достижению целей.

Раскрыть особую силу аффирмаций можно в полнолуние. Но для этого важно использовать их часто и последовательно. Необходимо убедиться, что вы пишете и (или) произносите аффирмацию хотя бы раз в день в течение определенного периода. Вы можете делать это во время утреннего или вечернего ритуала. Постарайтесь установить минимальный срок: не менее семи дней. Чем дольше, тем лучше, поскольку аффирмации приносят наибольшую пользу, когда используются длительно.

Использование Луны в этом ритуале невероятно просто. Каждый месяц наблюдается новолуние и полнолуние. Лунный цикл длится около 28 дней. Между каждым новолунием и полнолунием примерно 14 дней. Формулировка аффирмации и ее повторение в течение этих двух недель творит чудеса с бессознательным и является отличным способом подключиться к естественному потоку энергии. В частности, полнолуние отлично подходит для аффирмаций в отношении обстоятельств, ситуаций или привычек, от которых вы хотите избавиться, или эмоций, которые вы хотите отпустить.

Наиболее эффективны лунные аффирмации, когда они конкретны, лаконичны, достижимы и к ним можно приложить эмоцию. Например, если вы действительно хотите развивать свой бизнес, то можете написать что-то вроде: «К 1 января 2022 года я буду зарабатывать вдвое больше в своем бизнесе». Что делает эту аффирмацию отличной? То, что вы определили для себя и для Вселенной сроки, поставили осязаемые и измеримые цели, уточнили, как вы будете зарабатывать деньги, и придали этому какое-то чувство. С помощью такой аффирмации вы призываете Вселенную принести в вашу жизнь радость зарабатывания денег.

Если вы начинаете улавливать суть, но не совсем уверены в том, чего же именно хотите от следующего полнолуния, можете выбрать более простые и понятные аффирмации.