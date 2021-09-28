Более 100 миллионов рублей выделят на испытание «Спутника V» среди подростков
Порядка 100,6 миллиона рублей выделит правительство на третью фазу клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» среди подростков. Соответствующее поручение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Из бюджета РФ выделят 100 605,2 тысячи рублей. Средства направят в Центр имени Н. Ф. Гамалеи, который адаптирует свою вакцину для подростков.
Исследования проводятся среди детей в возрасте от 12 до 17 лет, говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что новый подъем заболеваемости COVID-19 в России может произойти из-за непривитых от болезни граждан.
Оснований для введения локдауна из-за коронавируса в России нет. Об этом 24 сентября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в 36 субъектах страны, добавила она. В первую очередь это происходит в крупных мегаполисах. Кроме того, Попова сообщила, что российские вакцины от коронавирусной инфекции крайне эффективны.
В России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».