Более 100 миллионов рублей выделят на испытание «Спутника V» среди подростков

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Порядка 100,6 миллиона рублей выделит правительство на третью фазу клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» среди подростков. Соответствующее поручение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Из бюджета РФ выделят 100 605,2 тысячи рублей. Средства направят в Центр имени Н. Ф. Гамалеи, который адаптирует свою вакцину для подростков.

Исследования проводятся среди детей в возрасте от 12 до 17 лет, говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что новый подъем заболеваемости COVID-19 в России может произойти из-за непривитых от болезни граждан.

Оснований для введения локдауна из-за коронавируса в России нет. Об этом 24 сентября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в 36 субъектах страны, добавила она. В первую очередь это происходит в крупных мегаполисах. Кроме того, Попова сообщила, что российские вакцины от коронавирусной инфекции крайне эффективны.

В России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».