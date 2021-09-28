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Движение четырех трамвайных маршрутов восстановили после ДТП у метро «Семеновская»

Анастасия Волоснова

Происшествия
Движение четырех трамвайных маршрутов восстановили после ДТП у метро «Семеновская»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Арбатско-Покровская линия, метро Семёновская Карта всех событий

Движение четырех трамвайных маршрутов восстановлено после аварии у станции метро «Семеновская». Об этом во вторник, 28 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Маршруты ранее временно изменили из-за аварии на путях у станции метро «Семеновская» в Москве. Так, на участке ДТП задерживались трамваи № 11, 34, 36, 46.

В настоящее время все трамваи ходят по данному участку дороги без задержек, уточнили в ведомстве.

В понедельник, 27 сентября, в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы рассказали, что за первые восемь месяцев 2021 года количество погибших в ДТП в столице снизилось на девять процентов.

В ведомстве подчеркнули, что всего за январь — август текущего года в авариях на территории Москвы погибло 200 человек. При этом 86 погибших (43 процента) являлись пешеходами.

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