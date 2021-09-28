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Вулкан на Канарах уничтожил почти 600 зданий

Василий Плиткин

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Вулкан на Канарах уничтожил почти 600 зданий
Фото: tvzvezda.ru

Вулкан на острове Пальма уничтожил уже около 600 зданий. Большинство пострадавших зданий — жилые дома.

Лава покрыла уже порядка 260 гектаров земли и пострадал 21 километр дорог на острове, следует из данных космической программы Европейского союза по мониторингу земли Copernicus.

В понедельник, 27 сентября, вулкан приостановил свою активность, но спустя несколько часов он начал выпускать лаву с новой силой.

— После периода затишья наступила эффузивная фаза, когда потоки лавы более жидкой субстанции спускаются с главного конуса, — передает РИА Новости слова мадридского Института геонаук.

На сегодняшний день с острова эвакуировано почти шесть тысяч жителей. Также изолированы в своих домах жители прибрежных районов. Над Пальмой поднялось облако пепла, поэтому канарские авиакомпании временно приостановили полеты на остров.

Вулкан извергается с 19 сентября. По прогнозам Института вулканологии Канарских островов, извержение может продлиться от 24 до 84 дней.

Извержение вулкана на Пальме в последний раз происходило в 1971 году.

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