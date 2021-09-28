Кинопоказ к 75-летию окончания Нюрнбергского процесса пройдет в Музее Победы

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы 1 октября, в день 75-летия окончания Нюрнбергского процесса, приглашает на встречу с заместителем директора Института государства и права РАН, историком Александром Звягинцевым.

«Суд истории», как называют Нюрнбергский процесс, завершился 75 лет назад, 1 октября 1946 года. Звягинцев является руководителем Экспертного совета проекта "Нюрнберг. Начало мира", выпустил сотни статей и десятки фильмов, документальных и художественных книг, написал пьесы о главном процессе в истории.

Зрителям покажут документальный фильм «Нюрнберг. 70 лет спустя» и фрагменты других картин Звягинцева, посвященных Нюрнбергскому процессу.

Участники смогут задать интересующие вопросы о значении Нюрнбергского военного Международного трибунала.

Участие в мероприятиях по регистрации, сообщается на сайте организации.

А 30 сентября Музей Победы зовет посетителей на специальную программу, приуроченную к 80-летию начала битвы за Москву. Здесь можно будет принять участие в экскурсиях, увидеть киноленты и выставку, услышать чтение фронтовых стихов.

Старт программе даст экскурсия «Москва за нами», которая пройдет в экспозиции «Подвиг Армии». Ее участники узнают, что захват Москвы был главной целью нацистской операции «Тайфун», и как столица, находясь практически на линии фронта, стала неприступной крепостью для врага.