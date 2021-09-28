Названы самые популярные пластические операции во время пандемии

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Пандемия COVID-19 оставила свой отпечаток на всех областях современной жизни. Изменения коснулись и пластической хирургии. О том, почему во время борьбы с ковидом все больше людей в России и на Западе решаются на кардинальное преображение и какие операции стали наиболее востребованными в 2020–2021 годах, рассказал пластический хирург Дмитрий Скворцов.

Из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, многим пришлось перейти на удаленный режим. Общение в онлайне так или иначе заставило посмотреть на себя со стороны. И бизнес-коучу на вебинаре, и учителю на уроке, и губернатору во время видеоотчета важно, как они выглядят перед аудиторией по ту сторону экрана. Именно поэтому в эстетической хирургии наблюдается заметное повышение спроса на операции, связанные с коррекцией лица. В их число входят:

— сохраняющая ринопластика (бережная операция без разрушения костно-хрящевых структур носа, позволяющая устранить горбинку, деликатно изменить размер и форму носа, заузить его спинку, смоделировать аккуратные ноздри и одновременно наладить функцию носового дыхания);

— 3D-фейслифтинг (комплекс anti-age, куда входят малотравматичная подтяжка лица через микроразрезы, восполнение недостающего объема путем пересадки собственного жира пациента и дополнительных косметологических процедур);

— блефаропластика (коррекция век, стирающая следы активной мимики и возрастных изменений в периорбитальной области).

Недостаток физической активности, перенесенные тренировки из-за закрытия фитнес-залов и неправильное питание не могли не отразиться на форме и состоянии тела. Злоупотребление выпечкой и фастфудом неизбежно оборачивалось дополнительными сантиметрами на талии. Чтобы избавиться от лишних килограммов, многие обращались за помощью к хирургу. Так, в топ популярных операций попали:

— липоскульптурирование тела (моделирование силуэта и форм путем переноса жировой ткани из «проблемных» зон на области с дефицитом объема, например на ягодицы или грудь);

— комбинированные операции (одномоментная пластика сразу нескольких зон, например липосакция, увеличение груди имплантами и абдоминопластика, снижает нагрузку на организм, значительно экономит время и деньги).

Важно, что во время самоизоляции пациентам удавалось пройти все этапы восстановления после операции вдали от посторонних глаз. После хирургического вмешательства и нескольких дней в клинике пациенты могли провести реабилитационный период в комфортных домашних условиях без необходимости брать на работе дополнительные дни больничного или отпуска. Более того, ношение маски в транспорте и общественных местах помогало скрыть следы операций на лице.