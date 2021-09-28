Пересадка жира: для чего нужен липофилинг и какие осложнения он может вызвать

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Липосакция уже долгое время является одной из самых востребованных операций среди пациентов обоих полов. И это неслучайно: она помогает добиться эффективного результата, когда спорт и диеты бессильны. Кроме того, откачанный жир может использоваться для дальнейшей гармонизации пропорций лица и тела. О том, как проходит пересадка жира и о чем нужно помнить, решаясь на липофилинг, рассказал пластический хирург Павел Голованев.

Действительно, липосакция позволяет быстро и эффективно решить вопрос с жировыми отложениями, особенно в зонах так называемых ловушек — областей тела, откуда он не уходит даже после интенсивного похудения и занятий спортом. Самые распространенные проблемные зоны: живот, бока, внутренняя поверхность бедра, подмышки и колени. Здесь излишки жира имеют тенденцию накапливаться. Поэтому липосакция является спасением для тех, кто устал от малорезультативных тренировок в фитнес-центре. Кроме того, после изъятия жировой ткани на этом месте начинается фиброз, из-за чего жир там практически не откладывается.

На предварительной консультации с пластическим хирургом принимается решение о том, что делать с полученным жиром. Сегодня он в основном используется для дальнейшей работы над силуэтом пациента. Кроме того, с его помощью можно скорректировать и проблемы на лице.

Но часто от недостатка имеющейся информации липофилингу приписываются не имеющие оснований недостатки и даже вред. Разберемся с самыми частыми опасениями.

Как проходит операция по забору жира

Липосакция — процедура, которая требует обычно общего наркоза. Но доктор может провести небольшие коррекции, которые осуществляются и под местной анестезией. В первую очередь мы говорим о липосакции в области коленей, подмышек, шеи.

Хорошие результаты демонстрирует так называемая Vaser-липосакция. Ее преимуществом, по сравнению с классической или вибрационной процедурой, является дополнительное воздействие ультразвука на жир и кожу. В процессе коррекции жир становится эмульсией, которую с легкостью можно удалить из тела в ходе аспирации, без повреждения сосудов и тканей. Именно она после особой очистки и становится самым лучшим материалом для дальнейшего липотрансфера. При этом жировые клетки остаются живыми.

После погружения пациента в сон или введения анестезии делаются проколы, куда в начале вводится особый солевой раствор. Он способствует снижению кровопотери за счет сокращения кровеносных сосудов. Далее в микропрокол вставляют ультразвуковой зонд с отверстием на конце. На основании трубки находится вакуумный аппарат, который и откачивает жир.

После очищения его от примесей крови доктор с помощью инъекций устанавливает устройство в те области, которые нуждаются в коррекции.

Какие зоны можно скорректировать

Обычно пересадку жировой ткани, липофилинг, используют для увеличения объемов ягодиц, молочных желез, голеней. Также можно сделать увеличение губ. Мужчины предпочитают использование жира для придания большего рельефа на дельтовидных или больших грудных мышцах.

Основными плюсами коррекции являются высокая приживляемость жировой ткани, «родной» для пациента, и довольно быстрая реабилитация.

Павел Голованев / Фото: Из личного архива Павла Голованева

Конечно, спустя несколько месяцев объемы немного сократятся: спадут отеки, а сам жир частично рассосется. Более всего этому подвержены курильщики, так как никотин препятствует соединению жира с окружающими тканями и кровоснабжением, в результате живые жировые клетки гибнут.

Какие могут быть осложнения

Сама процедура в силу своей малой травматичности практически не несет опасности. Но и здесь, как и после самой липосакции, необходимо неукоснительно соблюдать все рекомендации хирурга.

Среди осложнений после липофилинга — инфицирование зоны инъекции, образование серомы или гематомы, жировая эмболия. Кроме того, может встречаться аллергическая реакция на анестезию. Если была нарушена техника этой коррекции, то могут появиться неровности и комочки на коже.

Каковы сроки реабилитации

Обычно реабилитация после данных процедур занимает в среднем 7–10 дней. Первые 2–3 дня могут быть довольно болезненными для пациента, так как болеть будут и места, где была проведена липосакция, и зоны инъекций.

Первичная реабилитация после липосакции длится в среднем месяц: именно столько времени требуется для проявления результатов и схода отеков. Кроме того, пациент обязан первый месяц носить компрессионное белье.