Москвичам рассказали, как персональные онкопомощники заботятся о пациентах

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Специалисты проекта «Персональный помощник» помогают москвичам с онкологическими заболеваниями не опустить руки, начать и завершить лечение. Они сопровождают пациентов на всех этапах лечения.

В течение года в Москве сопровождение персональными помощниками получили более 25 тысяч пациентов.

— Мы заботимся о том, чтобы пациент посетил онколога в максимально короткие сроки, это также касается лабораторных и инструментальных методов исследований. На пути борьбы с болезнью важно вовремя оказывать помощь, — пояснила персональный помощник Евгения Гудеева.

В настоящее время в столице работают 69 персональных помощников. При этом персональные помощники — это не медицинские работники. Перед началом работы они изучают много профильной информации о врачебном деле и онкологии, психологии, чтобы знать, как грамотно помочь пациенту и куда его направить.

— У нас грамотные профессиональные наставники, которые оперативно реагируют на наши вопросы и всегда стараются нам помочь, — добавила персональный помощник Ольга Вельмакина.

Специалисты помогают онкобольным не запутаться в расписании, так как им нужно проходить множество обследований и терапию. Кроме того, такая личная поддержка позволяет выстраивать доверительные отношения, пишет официальный сайт мэра Москвы.

31 августа москвичам уже рассказывали, как помогают онкобольным в рамках проекта «Персональный помощник». Так, более 25 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями и с подозрением на их наличие получили сопровождение в рамках проекта «Персональный помощник» за год его работы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о московском стандарте онкологической помощи. Так, в Москве планируют расширить лекарственную программу для онкобольных.