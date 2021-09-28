Легковая машина и грузовик столкнулись на внешней стороне МКАД

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 75-й километр Карта всех событий

Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на внешней стороне 75-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом во вторник, 28 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

В ведомстве отметили, что ДТП произошло перед развязкой с Ленинградским шоссе.

В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные городские службы.

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Из-за аварии движение в сторону пересечения с Северо-Восточной хордой (СВХ) затруднено. Для проезда машин доступны лишь три полосы.

— Движение затруднено, по возможности объезжайте данный участок, — заключили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Еще одна авария с участием грузового автомобиля произошла во вторник, 28 сентября, на Рязановском шоссе в Новой Москве. В ДТП пострадали двое человек, которые находились в легковой машине.

В понедельник, 27 сентября, в пресс-службе столичной ГИБДД сообщили, что на прошедшей неделе в Москве произошло 174 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в которых пострадали 190 человек и еще восемь погибли.