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Правительство изучит состояние конкуренции в России

Анастасия Волоснова

Экономика
Правительство изучит состояние конкуренции в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Кабмин России на специальном заседании обсудит состояние конкуренции в стране. Об этом рассказали во вторник, 28 сентября, в пресс-службе кабинета министров.

Заседание проведут в среду, 29 сентября. Во время обсуждения также затронут вопросы деятельности антимонопольных органов в России.

В доклад включат анализ российской конкурентной среды. Так, будут исследоваться сферы развития цифровой торговли, государственного заказа и биржевых торгов, пишет РИА Новости.

25 сентября президент России Владимир Путин отметил, что необходимо вытащить значительное число граждан РФ из бедности, поскольку это является общей задачей властей страны. По словам президента, в России также надо повысить уровень здравоохранения и образования, так как именно они являются главными в России.

Владимир Путин заявил, что полученный за время пандемии коронавируса опыт необходимо использовать в будущем при создании алгоритма действий в случае повторения подобных ситуаций.

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