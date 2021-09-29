Лионель Месси забил первый гол в составе французского «Пари Сен-Жермен»

Фото: instagram.com/leomessi

Аргентинский нападающий Лионель Месси забил первый гол в составе французского клуба «Пари Сен-Жермен».

Футболист отличился на 74-й минуте домашнего матча против английского клуба «Манчестер Сити» в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Пари Сен-Жермен».

Ранее Месси провел в составе французского клуба три игры и не отличился результативными действиями.

Месси не стал праздновать с болельщиками победу ПСЖ в матче с «Лионом». После игры, которая состоялась на арене «Парк де Пренс» в Париже, спортсмены победившей команды подошли к фанатской трибуне, чтобы отпраздновать победу вместе с болельщиками ПСЖ. Аргентинский футболист в свою очередь покинул поле и пошел в раздевалку.

Месси заключил контракт с ПСЖ 10 августа. Ранее он выступал только за клуб «Барселона», в составе которого десять раз стал чемпионом Испании, семь раз — победителем Кубка Испании, восемь раз — Суперкубка Испании. Четыре раза Месси побеждал в Лиге чемпионов, трижды — в Суперкубке УЕФА, трижды— на клубном чемпионате мира. Рекордные шесть раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча» — приз, который получает лучший игрок года.