Молдавский футбольный клуб «Шериф» победил «Реал» в матче Лиги чемпионов

Фото: instagram.com/fc_sheriff/

Молдавский футбольный клуб «Шериф» в гостях одержал победу над испанским «Реалом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Игра завершилась со счетом 2:1

В составе клуба «Шериф» голы забили Жасур Яхшибоев (25-я минута) и Себастьен Тилль (90), у испанцев отличился Карим Бензема (65, с пенальти). На 72-й минуте главный арбитр матча Лоуренс Виссер после использования системы видеоассистента рефери отменил гол нападающего «Шерифа» Бруно Соуза.

Клубы выступают в группе D вместе с итальянским «Интером» и украинским «Шахтером». В первом туре «Шериф» победил «Шахтер» со счетом 2:0, «Реал» на выезде обыграл «Интер» (1:0).

Команда «Шериф» является действующим чемпионом Молдавии, что позволило ей попасть в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, из которого клуб вышел в основной турнир. «Шериф» стал первой молдавской командой, которая попала в групповой этап Лиги чемпионов. Ранее клуб четыре раза играл на групповой стадии Лиги Европы.

После двух игр лидером группы D является «Шериф» (6 очков), вторым идет «Реал» (3), третьим — «Интер» (1) и на последнем месте — «Шахтер» (1). В следующем туре молдавский клуб на выезде сыграет с «Интером» 19 октября.

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