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Четыре автомобиля столкнулись на МКАД

Юлия Курганова

Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись на МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 22-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

Четыре машины столкнулись на внутренней стороне 22-го километра МКАД перед развязкой с Каширским шоссе. Об этом в среду, 29 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

— Информация о пострадавших уточняется, — отметили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что движение свободно по трем полосам из пяти. Водителей просят выбирать пути объезда.

Авария с участием грузового автомобиля произошла во вторник, 28 сентября, на Рязановском шоссе в Новой Москве. В ДТП пострадали двое человек, которые находились в легковой машине.

В понедельник, 27 сентября, в пресс-службе столичной ГИБДД сообщили, что на прошедшей неделе в Москве произошло 174 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в которых пострадали 190 человек и еще восемь погибли.

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