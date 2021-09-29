«Икона стиля»: Вайкуле восхитила фанатов образом на съемках «Голоса 60+»

Фото: instagram/laima_vaikule_official

В новом сезоне телевизионного шоу Первого канала «Голос 60+» в состав жюри вошли Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев, Стас Намин и Олег Газманов. Они впервые выступают в роли наставников.

Известно, что одному из претендентов на победу в шоу уже 96 лет. Участники конкурса съехались из самых удаленных уголков России, а также из Баку, Лос-Анджелеса и Парижа.

Вайкуле призналась в личном блоге в Instagram, что шоу «Голос 60+» очень волнителен не только для участников, но и для нее лично.

— Болейте за нас, голосуйте за нас! — попросила певица своих поклонников, обратившись к ним в видео.

На съемки программы знаменитость пришла в луке в стиле милитари, облачившись в комбинезон оттенка хаки, джинсовую куртку и кепку в военном стиле с красной звездой.

Поклонники Вайкуле оценили ее образ и одарили певицу множеством комплиментов.

«Божественная! Нереальная!»; «Обожаю, люблю! Красивая, умная и талантливая!»; «Для меня вы очень стильная и красивая женщина! Икона стиля!»; «Какая все- таки Лайма красивая!» — написали фолловеры.

Лайма Вайкуле рассказала, почему у нее нет детей. Она призналась, что по состоянию здоровья не смогла иметь ребенка, и рассказала, почему не взяла малыша из детского дома.