Пожар потушили на территории НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского

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Россия, Москва, Большая Сухаревская площадь, 3с1 Карта всех событий

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на территории НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Об этом в среду, 29 сентября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

— Пострадавших, по предварительным данным нет, — отметил собеседник издания.

Уточняется, что горели четыре двухэтажные бытовки.

Пожар произошел на территории НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Существовала угроза перехода огня на административное здание (хозяйственный блок), там провели эвакуацию людей. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

Жилая квартира загорелась 28 сентября в доме на Большой Сухаревской площади в столице. Из-за происшествия было полностью перекрыто транспортное движение от улицы Сретенки до Трубной улицы. Машины проезжали по параллельным дорогам.