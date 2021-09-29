МИД РФ призвал принять ответные меры против YouTube из-за блокировки RT

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В МИД РФ заявили, что попросят российские ведомства принять меры против YouTube и немецких СМИ из-за удаления двух проектов Russia Today на видеохостинге. Об этом сообщается во вторник, 28 сентября, в заявлении министерства.

— По итогам рассмотрения обращения телеканала РТ с просьбой о защите в связи с дискриминацией решено обратиться к компетентным ведомствам, — говорится в сообщении.

В МИД назвали блокировку каналов Russia Today «актом беспрецедентной информационной агрессии» со стороны видеохостинга, которую совершили при «потворстве, если не по настоянию» властей ФРГ и немецких СМИ. По мнению российского МИД, правительство и пресса «без стеснения и практически открыто» продолжительное время подвергали клевете и травле журналистов, работающих в российских изданиях, а также блокировали их банковские счета.

В ведомстве уверены, что каналы Russia Today заблокировали в целях «заглушения» нежелательных для «немецких элит» изданий. В МИД подчеркнули, что политика информационной войны против РФ требует принятий «симметричных мер» против немецких СМИ. Ранее эти издания были уличены во вмешательстве во внутренние дела России, добавили в ведомстве.

Мария Захарова оценила удаление двух немецкоязычных каналов RT на YouTube. Она отметила, что любым западным интернет-сервисам, в том числе и YouTube, не требуется весомых оснований, чтобы закрыть или удалить конкретное издание.

Во вторник, 28 сентября, руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова рассказала, что видеохостинг YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT. Также YouTube удалил канал Der Fehlende Part (DFP).