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Машина сбила 12-летнего мальчика на самокате на юге столицы

Илья Ашуров

Происшествия
Машина сбила 12-летнего мальчика на самокате на юге столицы
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, улица 50 лет Октября, 13А Карта всех событий

На западе столицы автомобиль сбил 12-летнего мальчика. Об этом в среду, 29 сентября, сообщила пресс-служба столичной ГИБДД.

Инцидент произошел рядом с домом 13 на улице 50 лет Октября. Ребенок пересекал проезжую часть на самокате вне зоны действия пешеходного перехода, в какой-то момент на него наехала машина марки Opel.

— В результате наезда пострадавшего подростка с предварительным диагнозом «перелом внутренней лодыжки левой голени» госпитализировали в медучреждение, — говорится в сообщении.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Похожие случаи часто происходят в городе. Так, 23 сентября во дворе дома на Мосфильмовской улице машина сбила мальчика, который передвигался по дворовой территории на самокате. Ребенка доставили в больницу с диагнозом «ушиб колена».

27 сентября авария произошла на Таллинской улице во дворе дома 24. Водитель автомобиля Chrysler сбил мальчика, который на самокате выехал из-за припаркованных автомобилей на улице. Ребенка госпитализировали с ушибом левого голеностопного сустава.

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